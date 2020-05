Chaidh an deicheamh bàs a dhearbhadh am measg luchd-còmhnaidh ann an dachaigh-chùraim Home Farm ann am Port Rìgh.

Tha an Coròna-bhìoras air sgapadh gu mòr am measg luchd-còmhnaidh agus luchd-obrach a' ghoireis - a th' air a ruith leis a' chompanaidh HC-One.

Tha eagal air nochdadh a-measg theaghlaichean an luchd-còmhnaidh gun dùin e.

Tha Alasdair Macleòid ag aithris.