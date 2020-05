Seusan an SPFL seachad

Image copyright SNS Image caption Bhuannaich Celtic an lìog.

Dhearbh an SPFL gu bheil clubaichean na Prìomh Lìge air aontachadh an seusan a thoirt gu ceann.

Chaidh an siostam a chaidh a chleachdadh roimhe airson lìogaichean eile an SPFL a thoirt gu ceann tràth a chur an sàs, is an lìog air a' cheann thall a rèir na fhuair gach cluba de phuingean bho na chluich iad de gheamaichean.

Dh'fhàg sin gun do bhuannaich Celtic a' Phrìomh Lìog le 2.6667 phuing airson gach geama.

Bha Rangers san dàrna àite le 2.3103.

Tha e a' ciallachadh gu bheil Ross County air àite sa Phrìomh Lìog a ghlèidheadh is iad a' crìochnachadh san 10mh àite le 0.9667 puing gach geama.

Sìos

Chrìochnaich Hearts aig bonn na lìge.

Thèid iadsan sìos dhan Championship, ach a-mhàin ma thèid aonta a ruighinn air structar ùr a chumadh suas iad.

Nan tachradh sin, dh'fhaodadh fhathast gum faigheadh Caledonian Thistle, a chrìochnaich san dàrna àite san Championship, àite sa Phrìomh Lìog.

Thuirt Àrd-stiùiriche an SPFL, Neil Doncaster, gum bi iad a-nise a' pàigheadh £7m dha na clubaichean gus an cuideachadh a bhith a' cumail a' dol tron staing a th' ann.

Thuirt e gur e prìomh amas an SPFL a-nise plana a dhealbh gus ball-coise a thòiseachadh às ùr cho luath 's a tha e sàbhailte sin a dhèanamh.