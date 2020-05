Leudachadh ann an deuchainnean an dachaighean-cùraim

Image copyright Getty Images

Dh'innis Riaghaltas na h-Alba gun tèid deuchainnean airson Covid-19 a thabhann air a h-uile duine a tha ag obair ann an dachaighean-cùraim bho seo a-mach.

Bidh sin ann 'son a h-uile dachaigh, fiù 's ged nach eil an galar air a dhearbhadh annta.

Thuirt Rùnaire na Slàinte, Jeane Freeman, gum bi na deuchainnean maireannach is leantainneach.

Dìon

Nì i an tuilleadh mhìneachadh air a' ghnothach Dimàirt.

Chaidh i às àicheadh gun robh an Riaghaltas air deireadh leis a' cheum seo, is i ag ràdh gun robh iad air an stiùireadh le comhairle mheidigeach bho thùs.

Thuirt i gu bheil an co-dhùnadh stèidhichte air fianais gur iad an luchd-obrach as coltaiche an Coròna-bhìoras a thoirt a-steach a dhachaigh-chùraim, is mar sin gu bheil e ciallach gum bi luchd-obrach tric a' dol fo dheuchainnean.