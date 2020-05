£800,000 airson Ospadal Ghallaibh

Image copyright NHS na Gàidhealtachd Image caption 'S ann ann an 1985 a chaidh Ospadal Ghallaibh fhosgladh.

Fhuair NHS na Gàidhealtachd £800,000 bho Riaghaltas na h-Alba airson leasachadh a dhèanamh aig Ospadal Ghallaibh ann an Inbhir Ùige.

Thèid an t-airgead a chosg air Roinn Tubaist is Èiginn a leudachadh agus thèid Ionad Màtharail an ospadail a leasachadh.

Tha dùil gun tòisich an obair a dh'aithghearr agus gum bi e deiseil ro dheireadh a' Mhàirt an ath-bhliadhna.

Thuirt Cathraiche Bhòrd Slàinte na Gàidhealtachd, an t-Oll. Boyd Robasdan, gur e deagh naidheachd a bha seo do dh'Ospadal Ghallaibh agus a' choimhearsnachd.

Piseach

"Tha barrachd rùm air a bhith a dhìth ann an Roinn Tubaist is Èiginn 'son grunn bhliadhnaichean agus bidh goireas ùr-nodha airson seirbheisean màtharail a' cumail taic ri màthraichean agus pàistean anns an sgìre aca fhèin", thuirt e.

Chuir Manaidsear Ospadal Sgìreil NHS Na Gàidhealtachd, Pam Garbe, fàilte air an naidheachd, ag ràdh gun toir na planaichean piseach air seirbheisean agus goireasan airson na daoine a tha a' fuireach ann an Gàllaibh agus ceann a tuath Chataibh.

"'S e deagh naidheachd a tha seo do luchd-obrach a tha ag obair gu cruaidh airson seirbheis aig àrd-ìre a thoirt seachad", thuirt i.

Bha dragh ann bho chionn trì bliadhna gum biodh seirbheisean aig an ospadal air an lùghdachadh, ach le iomairt làidir bhon choimhearsnachd, chaidh na planaichean sin a chur dhan dàrna taobh.

Chuir an comhairliche ionadail, Reamonn Bremner, fàilte air an naidheachd gu bheil an leasachadh ùr seo a' dol air adhart.

Dragh

Ach thuirt e gu bheil dragh ann fhathast mu sheirbheisean màtharail san sgìre.

Aig an ìre seo tha na seirbheisean sin gan toirt seachad fo stiùir mhnathan-glùine's chan e dotairean.

Ach ma tha iomagain sam bith a thaobh a' phàiste no am màthair, bidh iad a' siubhal a dh'Ospadal an Rathaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Thèid na planaichean airson na h-obrach ùir aig an ospadal a shealltainn gu poblach a dh'aithghearr.