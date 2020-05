Seirbheis ùr bho Fhèisean nan Gàidheal

Image copyright Fèisean nan Gàidheal Image caption Tha Robbie Greig am measg an luchd-teagaisg.

Dh'innis Fèisean nan Gàidheal gu bheil iad air seirbheis ùr a chur air dòigh gus an urrainn do dhaoine leasanan ciùil a dhèanamh aig an taigh.

Tha 'Oide' ri fhaighinn tro làrach FèisTV is leasanan sa Ghàidhlig agus ann am Beurla, is bidh e ri fhaighinn an asgaidh a' chiad ghreis co-dhiù.

Thuirt Fèisean nan Gàidheal gu bheil na leasanan freagarrach do dhaoine aig gach aois is ìre, is gu bheil luchd-teasgaisg cliùiteach aca mar Iain Mac a' Ghobhainn, Robbie Greig, Seumas Greumach, Eilidh NicCarmaig is Deirdre Ghreumach.

Aig an ìre seo, tha leasanan ann air a' bhogsa, air an fhìdheall agus seinn sa Ghàidhlig, ach tha dùil aca an taghadh sin a leudachadh.

Taic

"Bha e riamh nar beachd goireas FèisTV a leudachadh gus leasanan a thabhann", thuirt Ceannard Fèisean nan Gàidheal, Art MacCarmaig.

"San àbhaist bidh aig luchd-cleachdaidh pàigheadh airson nan leasanan, ach tha sinn toilichte an t-seirbheis ùr a thabhann an asgaidh aig an àm seo fhad 's a daoine gan cumail fhèin sàbhailte aig an taigh agus a' sireadh ghnìomhan a chumas a' dol iad", thuirt e.

Fhuair Fèisean nan Gàidheal taic bho Bhòrd na Gàidhlig, Alba Chruthachail agus HIE gus an t-seirbheis a chur air dòigh.

Gheibhear na leasanan an seo.