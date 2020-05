Ceist mu cheannard slàinte

Image caption Tha cuid a' ceasnachadh thursan Iain Stiùbhairt is riaghailtean a' Choròna-bhìorais a' leantainn.

Thàinig e am bàrr gu bheil seann cheannard Bhòrd Slàinte na Gàidhealtachd air a bhith tric a' siubhal eadar Arcaibh is Inbhir Nis air an deireadh sheachdain tron lockdown.

Dh'fhàg Iain Stiùbhart a dhreuchd mar Àrd Stiùiriche NHS na Gàidhealtachd aig toiseach na bliadhna.

Chaidh e na Àrd Stiùiriche air NHS Arcaibh, is mar phàirt den obair aige tha e air a bhith ag iarraidh air daoine riaghailtean an lockdown a leantainn.

Tha ceist air nochdadh ge-tà, is Mgr Stiùbhart fhèin air a bhith tric a' siubhal dhachaidh eadar Arcaibh is a dhachaigh san Eilean Dubh anns na seachdainean mu dheireadh.

Nuair a chaidh ceist a chur air mun ghnothach, thuirt Mgr Stiùbhart gun robh na tursan aige "deatamach".

Cead

Thuirt neach-labhairt bho Riaghaltas na h-Alba gu bheil Mgr Stiùbhart ann an dreuchd fìor chudromach a thaobh cùram slàinte a thoirt seachad.

Dh'innis iad nach eil na riaghailtean a th' ann a thaobh dàrna dachaigean a' bualadh oir 's e NHS Arcaibh a tha a' toirt dha àite-fuirich ann am Baile na h-Eaglaise, is gu bheil cead aige siubhal dhachaigh nuair nach eil e ag obair.

Thuirt iad gu bheil NHS Arcaibh air coimhead ris a' chùis is gu bheil iad riaraichte nach deach riaghailtean a bhristeadh.

Ach thog BPA Arcaibh, Liam MacArtair, dragh is e a' ceasnachadh dè cho ciallach 's a bha co-dhùnadh Mhgr Stiùbhairt a bhith a' siubhal dhachaidh gach seachdain.

Thuirt Mgr MacArtair gum bu chòir do dhaoine a th' ann an dreuchdan cudromach san strì an aghaidh Covid-19 eisimpleir a shealltainn dhan t-sluagh.