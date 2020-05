'S e an comhairle oifigeal ann an Alba fuireach aig an taigh agus gun a bhith a' siubhal mur a bheil e deatamach.

Ach, mean air mhean tha riaghailtean an lockdown gan lagachadh air feadh na Roinn Eòrpa.

Dè dh'fhaodadh sin a bhith a' ciallachadh do dhaoine a bha am beachd a dhol air làithean-saora thall-thairis?

Tha Anne Lundon ag aithris.