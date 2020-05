Càin air luchd-coiseachd an Earra-Ghàidheal

Image copyright Sgioba Teasairginn Beinne an Àrchair

Chuir Poileas Alba càin air triùir à Tobar na Màthar a chaidh air chall is iad a' coiseachd nam beann faisg air an Àrchar.

Chaidh an trìuir air chall sa cheò air Beinn Artair.

Dh'innis Sgioba Teasairginn Beinne an Àrchair gun deach fios a chur orra mu 3:20f Didòmhnaich.

Thuirt iad gur e seo a' chiad turas a bha iad air an gairm a-mach bho chaidh riaghailtean glasaidh a' Chòrona-bhìorais a chur an sàs sa Mhàirt.

Dh'innis iad gun do lorg iad an triùir is gun deach an stiùireadh - le astarachadh sòisealta ga chur an sàs - far na beinne.

Càin

Chaidh an luchd-coiseachd a choinneachadh an uairsin le Poileas Alba is chaidh càin a chur orra.

Ged a tha faochadh anns na tha de dh'eacarsaich a-muigh a tha ceadaichte do dhaoine, thathas ag iarraidh orra fhathast fuireach faisg air an dachaigh is gun a bhith a' siubhal ach ma tha e deatamach.

Tha sgiobaidhean-teasairginn na dùthcha ag ràdh ri luchd-coiseachd gum bu chòir dhaibh a bhith foighdinneach fhad 's a tha an suidheachadh a th' ann a' leantainn.

Chuir iad ann an cuimhne dhaoine nach bu chòir dhaibh a bhith a' siubhal airson a bhith a' coiseachd no a' sreap nam beann.

Dh'innis iad gum freagair iad gairmean èiginn, ach nach bi iad cho luath 's a tha iad mar as trice, is nach tèid a-mach ach sgiobaidhean beaga.