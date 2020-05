Coinnichidh Comann na Camanachd Diardaoin gus meòrachadh air an t-slighe air adhart dhan gheama.

Tha an Comann a' sireadh bheachdan bho na clubaichean is mì-chinnt ann fhathast am bi iomain sam bith ann am-bliadhna.

Ron choinneimh ge-tà, bha faochadh ann dhan spòrs is a' chompanaidh àrach èisg MOWI a' dearbhadh gun lean an cùmhnant taice dhan gheama tron staing a th' ann.

Eòlaiche na h-iomain, Ùisdean MacIllinnein.