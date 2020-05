Obair air "slighean sàbhailte" air a' Ghàidhealtachd

Image copyright Getty Images Image caption Thèid bacaidhean eadar-amail a thogail air cuid de shlighean gus am faigh daoine air coiseachd neo a dhol air baidhseagal gu sàbhailte.

Tha obair a' tòiseachadh an t-seachdain seo air slighean nas fharsainge do luchd-coiseachd 's luchd-baidhseagail air a' Ghàidhealtachd gus an cùm iad ri riaghailtean a' Choròna-bhìorais.

Fhuair Comhairle na Gàidhealtachd còrr air £750,000 bhon stòras maoineachaidh Spaces for People aig Riaghaltas na h-Alba airson an obair a dhèanamh.

Thèid bacaidhean eadar-amail a thogail a leigeas le luchd-coiseachd 's luchd-baidhseagail astar a chumail bho chèile, gun iad fhèin a chur ann an cunnart.

Tha dòchas ann gum brosnaich e barrachd dhaoine gu bhith a' coiseachd neo a' dol air baidhseagal, rud a tha air fàs nas cumanta tron lockdown.