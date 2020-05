Coinneamh a' Bhùird air loidhne

Thèid coinneamh de bhòrd-stiùiridh Bhòrd na Gàidhlig a shealltainn air loidhne Dimàirt airson a' chiad uair riamh.

Dh'innis am Bòrd an t-seachdain seo chaidh gum biodh coinneamhan air an sruthadh beò don phoball bho seo a-mach.

Thuirt iad gu bheil an ceum seo a' sealltainn mar a tha iad airson a bhith fosgailte a thaobh na h-obrach aca.

Chaidh am bòrd a chàineadh ann an aithisg bho Àrd-Neach Sgrùdaidh na h-Alba an-uiridh.

Am measg nam puingean a thog Caroline Gardner, bha gum feum am Bòrd a bhith nas fhosgailte leis an t-sluagh.

Leasachadh

Thàinig tuilleadh càinidh bho Chomataidh an Sgrùdaidh ann am Pàrlamaid na h-Alba, le aona bhall a' maoigheadh gum bu chòir do bhuill a' Bhùird agus manaidsearan a bhith air an cur às an dreuchdan mura biodh adhartas ann.

Gheall am Bòrd às dèidh làimh gu bheil iad a' toirt atharrachaidh air na dòighean obrach aca.

Bidh mar a tha iad ag obair gus na h-atharrachaidhean sin a chur an sàs air a' chlàr-ghnothaich Dimàirt.

Am measg chuspairean eile a thèid a dheasbad, bidh gu dè a' bhuaidh a dh'fhaodadh suidheachadh a' Choròna-bhìorais a thoirt air a' Ghàidhlig.

Bidh a' chiad sheisean ann eadar 10m is 1f is an dàrna seisean eadar 2f is 3f.

Gheibhear an clàr-gnothaich agus ceanglaichean dhan choinneimh an seo.