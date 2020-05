Thuirt Comann na Camanachd gu bheil coimhearsnachd na h-iomain nas mothachaile mu shlàinte-inntinn is gu bheil iomairtean mun chuspair air feum a dhèanamh.

Tha an Comann air a bhith ag obair còmhla ri leithid Togail Slàinte-Inntinnn na h-Alba, a bha mar-thà air obair a dhèanamh còmhla ri ùghdarrasan a' bhuill-coise is an rugbaidh.

Thuirt iadsan gun tàinig an Comann thuca is iad a' faicinn gun robh feadhainn ann an iomain a' fulang le trioblaidean slàinte-inntinn, is suidheachaidhean ann far an robh cuid air làmh a chur nam beatha fhèin.

Am measg rudan a tha Comann na Camanachd air cur air adhart, tha iad air a bhith a' brosnachadh chlubaichean gus tosgaire a bhith aca gus gnothaichean slàinte-inntinn a thogail.

An-uiridh, chaidh sgeama pìleat a chur air bhog le seaplain ga chur ann an dreuchd le Caol Bhòid is dleastanas air a h-uile duine timcheall air a' chluba a chuideachadh.

Bha sin às dèidh do Sheumas Perlich, a bha na mhanaidsear air Caol Bhòid, innse mar a bha e fhèin a' fulang le trioblaidean slàinte-inntinn.

Adhartas

Le Seachdain Mothachaidh na Slàinte-Inntinn dìreach air tighinn gu ceann, tha Comann na Camanachd air a bhith a' coimhead ri mar a tha a' dol dha na h-iomairtean aca.

Dh'innis Graham Cormack bhon Chomann do Spòrs na Seachdain air BBC Radio nan Gàidheal gu bheil e den bheachd gu bheil iad air adhartas a dhèanamh.

"Bha sinn an còmhnaidh moiteil às gur e spòrs coimhearsnachd a th' ann an iomain," thuirt Mgr Cormack.

"Le sin ge-tà, thig dleastanas.

"Tha sinn airson 's gum bi daoine ann an iomain den bheachd gu bheil taic is tuigse ann ann dhaibh a thaobh an slàinte-inntinn, is gun urrainn dhaibh bruidhinn ri cuideigin.

"Tha sinn air a bhith a' bruidhinn mu na diofar sgeamaichean a th' air a bhith againn - an sgeama pìleat le Caol Bhòid nam measg.

"Tha sinn a' smaoineachadh gu bheil iomain nas mothachaile mun ghnothach seach mar a bha," thuirt e.