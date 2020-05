Chan eil teagamh nach eil ar dòigh-beatha (SSS) air atharrachadh bho thòisich an lockdown. Do mhòran inbheach tha structur an latha air dhol a-mach an uinneag.

Tha cùisean gu math eadar dhealaichte dhan chloinn cuideachd a tha an-dràsta aig an taigh le'm pàrantan fad an t-siubhail. Tha Karen Elder air a bhith a' faighinn a-mach mar a tha feadhainn a' faighinn air adhart.