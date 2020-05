Bòrd na Gàidhlig is an Coròna-bhìoras

Tha Bòrd na Gàidhlig a' faicinn chothroman agus chunnartan dhan chànan le buaidh a' Choròna-bhìorais.

Bha a' chiad choinneimh air loidhne den bhòrd-stiùiridh aca a-riamh ann Dimàirt.

Am measg eile, chaidh taic-airgid aontachadh do bhuidhnean Gaidhlig airson dèiligeadh ris an t-suidheachadh a th' ann.

Le sgoiltean dùinte agus fèisean 's tachartasan eile air an cur dheth, tha dragh ann mun bhuaidh air foghlam tro mheadhan na Gaidhlig.

Aig a' cheart àm, tha dòchas ann mu ghoireasan air loidhne is àrdachadh air tighinn air na tha a' cleachdadh ghoireasan mar LearnGaelic agus Duolingo.

Seo Stiùiriche Foghlaim a' Bhùird, Jim Whannel.