Fiaclaireachd às dèidh lockdown

Coltach ri iomadh aite eile, tha ionadan fiaclaireachd air a bhith dùinte bho chaidh an Lockdown a chur an sàs, le hubs neo ionadan sònraichte a' dèiligeadh ri cùisean èiginneach a mhàin.

Agus mar a tha a h-uile àite eile thathas a' feuchainn ri dèanamh a-mach ciamar a bhios cùisean coltach nuair dh'fhosglas iad a-rithist.

Tha dragh air cuid a dh'fhiaclairean mu chion PPE, mu cia mheud euslainteach as urrainn a bhith san ionad aig an aon àm, am measg eile.

Tha Nicole Webber ag aithris.