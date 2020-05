Cùmhnant ùr do Leòdhasach òg le County

Image copyright Ross County

Tha an Leòdhasach òg Matthew Wright am measg chluicheadairean òga a tha air ainm a chur ri cùmhnantan ùra le Ross County.

Tha Wright, 17, air a bhith còmhla ri County bho 2017.

Thòisich e le sgioba an Rubha.

Dh'innis County gu bheil Wright, Josh Black, is Ben Williamson uile air ainm a chur ri cùmhnantan ùra.

Thuirt iad gun do rinn an triùir fìor mhath san t-seusan mu dheireadh is gum bi iad a-nise ag amas air gluasad suas dhan ath-ìre.

Ceum

'S e sin an ceum a tha fear eile de dh'òigridh Chounty a' dèanamh is Josh Reid a' gluasad suas dhan chiad sgioba.

Dhearbh County cuideachd gu bheil Logan Ros air ainm a chur ris a' chiad chùmhnant phroifeiseanta aige, is gu bheil Jamie Stephen, Harvey Kane is Craig MacCoinnich is Adam MacFhionghain bhon sgioba aca aig ìre Fo 18 cuideachd a' fuireach.

'S ann às a' Ghàidhealtachd a tha a' mhòr-chuid de na balaich.

"Tha Josh Reid air a bhith a' dèanamh fìor mhath 'son ùine a-nise", thuirt co-mhanaidsearan Chounty, Stiùbhart Kettlewell is Steafan Fearghasdan.

Adhartas

"Bha e a' cluich aig ìre Fo 18 oidhche Haoine, a' tighinn leis a' chiad sgioba Disathairne is an uairsin a' cluich san dàrna sgioba Diluain.

"Bha seusanan air leth aig Josh Black, Ben is Matthew is tha iad uile gu mòr airson adhartas a dhèanamh.

"Tha sinn air gu leòr fhaicinn bhuapa is gu bheil fios againn ma chumas sinn iad air an t-slighe cheart gum bi a' bhuil ann dhuinn uile.

"Tha sinn den bheachd gu bheil an naidheachd seo a' sealltainn mar a tha sinn airson cluicheadairean òga a leasachadh air a' Ghàidhealtachd", thuirt iad.

Dh'innis County na bu tràithe an t-seachdain seo gu bheil cuid bhon chiad sgioba, is grunnan bho na sgiobaidhean eile aca, a' fàgail a' chluba