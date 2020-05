Cùmhnadh uisge

Chaidh iarraidh air daoine air a' Ghàidhealtachd aig a bheil seirbheis uisge phrìobhaideach sùil a chumail air na tha iad a' cleachdadh, leis nach eil mòran uisge air a bhith againn thairis air an dà mhìos a chaidh seachad.

Tha 2,550 dachaigh air a' Ghàidhealtachd nach eil ceangailte ris an t-siostam phoblach airson uisge an tap fhaighinn.

Dh'iarr Sgioba Slàinte na h-Àireannachd aig Comhairle na Gàidhealtachd air na daoine seo dèanamh cinnteach nach eil an t-uisge a tha iad a' faighinn air a thruailleadh leis gu bheil an t-sìde air a bhith blàth agus tioram.

Chaidh iarraidh orra cuideachd sgrùdadh a dhèanamh air na pìoban aca 'son a bhith cinnteach nach eil iad air sgàinneadh.

Taic

Bu chòir an t-uisge bho sheirbheis phrìobhaiteach a ghoil mus òlar e, no a chleachdadh airson a bhith a' còicearachd, no a' glanadh fhiaclan, thuirt a' Chomhairle.

Ag obair ann an co-bhann le Uisge na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba thuirt iad gu bheil iad air sgeama a chur air dòigh 'son taic a thoirt do dhaoine uisge a tha sàbhailte òl fhaighinn.

'S urrain dhan Chomhairle botail uisge a thoirt seachad an asgaidh do dhaoine a tha airidh air fon sgeama, agus ma tha daoine ann an èiginn faodar bruidhinn ris an sgioba air: envhealth@highland.gov.uk no air a' fòn: 01349 886603.

Tha granta suas gu £800 ri fhaighinn cuideachd airson leasachadh a dhèanamh air siostaman uisge prìobhaideach.

Tha Uisge na h-Alba a' cumail sùil air ìrean uisge airson na seirbheis poblaich, agus ged nach eil iomagain sam bith orra an-dràsta, chaidh iarraidh air luchd-cleachdaidh a bhith cùramach mun uisge a tha iad a' cleachdadh.