Drònaichean airson iomairtean teasairginn

Image caption Tha dròn ga fheuchainn airson uidheamachd mheidigeach a chur a Mhuile às an Òban agus tha an MCA airson an cleachdadh ann an iomairtean teasairginn.

Tha dùil gun tèid drònaichean a chleachdadh ann an iomairtean teasairginn nam maor-cladaich ann an ùine gun a bhith ro fhada.

Tha Buidheann na Mara is nam Maor-cladach, an MCA, ag iarraidh gun tèid barrachd feum a chur air an teicneòlas mar phàirt de chùmhnant ùr na seirbheis a thèid a thoirt seachad ann an 2024.

Tha cùmhnant airson seirbheis teasairginn na dùthcha a' gabhail a-steach heileacoptairean agus itealain a th'air an ruith le companaidhean adhair prìobhaideach as leth an MCA.

Plana

'S e a' bhuidhean Bristow a choisinn obair nan heileacoptairean ann an 2015, fo aonta luach £1.6b, a' gabhail thairis bhon Chabhlach Rìoghail agus Feachd an Adhair a bha ris an obair airson 70 bliadhna.

'S iad a' chompanaidh 2Excel Aviation ris a bheil na plèanaichean an urra fon chùmhnant agus sann airson iasgach mì-laghail agus truaillleadh a sgrùdadh a tha iad sin air an cleachdadh.

Tha an MCA airson barrachd feum a chur air drònaichean san àm ri teachd airson dealbhan a thogail de na làraich far a bheil cobhair a dhìth mus tèid sgiobannan teasairginn a-mach dhan mhonadh no gu muir.

Thathar an dùil gun toir e cuideachadh dhaibh le bhith a' dealbh plana na h-iomairt.