Connspaid mu Dheuchainn is Dìon sna h-Eileanan

Thog Comhairle nan Eilean Siar dragh nach eil sgeama 'Deuchainn is Dìon' ga cur an sàs mar a bu chòir anns na h-Eileanan.

Chaidh an sgeama seo a chur air bhog gu nàiseanta ann an oidhirp smachd a chumail air sgapadh a' Choròna-bhìorais.

Fon sgeama, bu chòir do dhaoine le comharran Chovid-19 a dhol fo dheuchainn, is bu chòir dhaibhsan is dhan fheadhainn a tha a' fuireach còmhla riutha fuireach a-staigh gus an tig toradh na deuchainn.

Ma thèid dearbhadh gu bheil am bhìoras orra, bidh aca ri fiosrachadh a thoirt seachad air daoine a bha faisg orra.

Thèid fios a chur air na daoine sin is bidh aca ri fuireach a-staigh fad 14 làithean.

Thuirt Bòrd Slàinte nan Eilean Siar Diardaoin gu bheil iad "a' leantainn orra le ceumannan ionadail airson farsaingeachd de dhaoine a chur fo dheuchainnean fo phoileasaidh Riaghaltais".

Ceist

Thuirt Stiùiriche na Slàinte Poblaich, an Dr Maggie Watts, gu bheil iad "ag obair gu cruaidh gus cothrom fhaighinn air an sgeama deuchainn nàiseanta, is thèid fios a chur air ar coimhearsnachd a dh'aithghearr".

Thuirt i cuideachd gu bheil planaichean aig NHS nan Eilean Siar mar-tha a thaobh fios a chur air daoine a bha faisg air an ath-chùis de Chovid-19 a dh'fhaodadh nochdadh san sgìre.

Thog Comhairle nan Eilean Siar dragh nach eil an sgeama ùr ga cur an sàs anns na h-Eileanan mar a bu chòir.

"Thuirt Jason Leitch, an Stiùiriche Clionaigeach Nàiseanta, gum biodh comas aig gach bòrd slàinte Deuchainn is Dìon a chur an sàs Dihaoine", thuirt Ceannard Comhairle nan Eilean Siar, an Comh. Ruairidh MacAoidh.

"Chan eil mise cinnteach a bheil seo fìor anns na h-Eileanan an Iar is tha mi ag iarraidh soillearachaidh bho Bhòrd Slàinte nan Eilean Siar san aithghearrachd gu bheil na goireasan aca is gu bheil iad ullaichte airson muinntir nan Eilean Siar a dhìon.

"Tha mi 'son dèanamh cinnteach gu bheil daoine anns na h-Eileanan an Iar air an dìon mar a tha daoine sa chòrr de dh'Alba oir mura h-eil, 's e a bhios ann ach gu bheil leth-bhreith ga dhèanamh orra", thuirt e.