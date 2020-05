Ged a tha riaghailtean an lockdown ag atharrachadh beagan ann an Alba a-maireach, tha corr is cola-deug bho chaidh an lagachadh gu ìre ann an Sasainn.

Ach tha sgìrean ann an sin a tha teagmhach mun atharrachadh seo, agus na h-atharrachaidhean ùra a tha air fàire.

Ann am Blackpool tha eagal gun sgap am bhìoras barrachd le na tha de de dhaoine a' tadhal air a' bhaile.

Tha tuilleadh aig Iain MacDiarmaid.