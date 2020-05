Dragh air Comann nam Pàrant

Sgrìobh Comann nam Pàrant gu Riaghaltas na h-Alba is dragh orra nach robh iomradh air a' Ghàidhlig sa phlana nàiseanta a thaobh na sgoiltean a bhith a' tilleadh.

Tòisichidh sgoiltean na dùthcha, a bha dùinte fad mhìosan ri linn a' Choròna-bhìorais, fosgladh às ùr air an 11mh den Lùnastal.

Sgaoil an Riaghaltas stiùireadh nàiseanta air mar a thèid am pròiseas a làimhseachadh.

Ach tha Comann nam Pàrant ag ràdh gun robh e na "iongnadh" is na "bhriseadh-dùil" nach robh sgeul air a' Ghàidhlig.

"Ceistean-sònraichte"

"Bha sinn an dùil gum biodh iomradh co-dhiù air foghlam tro mheadhan na Gàidhlig leis gu bheil e cho stèidhichte a-nise mar phàirt de dh'fhoghlam ann an Alba, is leis gu bheil ceistean sònraichte a' nochdadh mu fhoghlam tro mheadhan na Gàidhlig", thuirt Magaidh Wentworth bho Chomann nam Pàrant.

Tha Comann nam Pàrant ag ràdh gu bheil ceist orra gu sònraichte am bi e comasach làn-bhogadh a dhèanamh san t-suidheachadh a bhios ann nuair a thilleas na sgoiltean.

Thuirt iad gu bheil sin bunaiteach ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

"Tha fhios againn gu bheil tidsearan is buidhnean eile a' feuchainn ri tòrr rudan a dhèanamh air-loidhne airson cuideachadh le pàrantan aig an taigh", thuirt Magaidh Wentworth.

"Ach 's e cnag na cùise gu bheil pàrantan againn, aig nach eil Gàidhlig, a' feuchainn ri taic a chumail ri cloinn.

"San Lùnastal tha a' chlann a' dol air ais dhan sgoil ach a' chuid as motha, cha bhi iad a' dol air ais dhan sgoil làn-ùine.

"Cha bhi iad ann an suidheachadh - mar a tha sinn a' tuigsinn chùisean an-dràsta - far am bi iad a' faighinn làn-bhogaidh", thuirt i.

"A-rithist is a-rithist"

Thog Comann nam Pàrant dragh cuideachd gur dòcha gum bi ùghdarrasan ionadail buailteach gun aire a thoirt air suidheachadh na Gàidhlig mura faigh iad stiùir bhon Riaghaltas.

Thuirt iad gum bu chòir buidheann comhairleachaidh a bhith ann 'son coimhead gu sònraichte ri foghlam tro mheadhan na Gàidhlig san t-suidheachadh a th' ann.

Thuirt Magaidh Wentworth gur e tàmailt a th' ann gu bheil feum aig luchd-iomairt "a-rithist is a-rithist" a dhol dhan Riaghaltas mu cheistean mar seo.

Tha am BBC air beachd iarraidh bho Riaghaltas na h-Alba.