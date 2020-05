Image copyright Getty Images

Le riaghailtean an Lockdown ag atharrachadh, tha Comhairle nan Eilean Siar agus HHP a' deisealachadh airson obair-togail a thòiseachadh a-rithist air na proiseactan mòra anns na h-Eileanan an Iar.

Dhearbh Riaghaltas na h-Alba Diardaoin gum faod companaidhean togail na làraichean aca a dheisealachadh a thaobh slàinte is sàbhailteachd 'son smachd a chumail air a' Choròna-bhìoras le bhith a' cur an sàs barrachd ghoireasan glanaidh, is dòighean-obrach ùra airson daoine a chumail 2m air falbh bho chèile.

Conaltradh

Am measg nam pròiseactan air a bheil a' Chomhairle agus Comunn Taigheadais Innse Gall ag obair, tha dachaigh-cùraim agus taighean sòisealta aig Cnoc nan Gobhair ann an Steòrnabhagh, leasachadh air cidhe Loch nam Madadh ann an Uibhist a Tuath, agus leudachadh nan goireasan airson nan Tràth-Bhliadhnaichean aig Bun-Sgoil Steòrnabhaigh.

Dhearbh a' Chomhairle cuideachd gu bheil iad a' conaltradh ri Còmhdhail Alba mu bhith a' faighinn bathair airson obair-togail air na h-aiseagan.

Thuirt iad gu bheil an Riaghaltas air dearbhadh nach tèid clàran-ama no atharrachaidhean sam bith air na h-aiseagan gus am bruidhinn iad ris na h-ùghdarasan ionadail.

Thuirt neach-labhairt na Comhairle gum bi iad fhèin agus HHP a' cumail ri riaghailtean an Lockdown agus gu bheil iad a' coimhead air adhart chun an ama nuair a dh'fhaodas an obair cheart tòiseachadh

"Tha dùil gur ann an ath-sheachdain a thòisicheas an obair airson a bhith a' deisealachadh nan làraichean agus 's e buidheann bheag de luchd-obrach a bhios an sàs.

"Bidh sinn a' coimhead airson fiosrachaidh bhon Riaghaltas anns na làithean a tha air thoiseach oirnn airson cead obair cheart a thòiseachadh beag air bheag 's tha sinn an dùil gur ann san dàrna leth den Ògmhios a bhios sin a' tachairt.

"Aig an àm sin, tha sin an dùil gur e a' bheag-chuid de luchd-obrach a bhios air na làraichean agus gur e eileanaich fhèin a bhios anns a' mhòr-chuid dhiubh sin ma tha sin pragtaigeach", thuirt iad.