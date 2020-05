Na bithibh a' cleachdadh nan aiseagan

Image copyright Calmac

Dh'iarr CalMac uair eile air daoine gun a bhith a' dol dha na h-eileanan mura h-eil adhbhar deatamach aca.

Cumaidh luchd-obrach na buidhne orra a' ceasnachadh dhaoine aig na puirt agus thèid iarraidh orra dearbhadh gur e daoine a tha a' fuireach anns na h-eileanan a th' annta, no fianais gur e luchd-obrach deatamach a th' annta.

Leis an deagh shìde, agus lagachadh ann an cuid de riaghailtean an Lockdown, thuirt fear de Stiùirichean ChalMac, Raibeart Moireasdan gu bheil dùil aca ri barrachd dhaoine a' feuchainn ri shiubhal dha na h-eileanan, gu h-àraidh na h-eileanan air Chluaidh.

Deatamach

"Mar a thuirt am Prìomh Mhinistear an-dè cha bu chòir siubhal dha na h-eileanan mura h-eil adhbhar deatamach ann, chan eil iad fosgailte airson chur-seachadan, agus thèid stad a chur air daoine a tha airson a dhol air saor-làithean.

"Cuideachd cha bu chòir do dhaoine le dàrna dachaigh anns na h-eileanan a bhith a' siubhal, agus tha sinn ag iarraidh orra a bhith onarach mus feuch iad ri fhaighinn air bòrd.

"Bidh an deagh shìde a' toirt air daoine smaoineachadh air faighinn air falbh, ach mholainn dhan a h-uile duine riaghailtean an Riaghaltas a leantainn agus fuireach air falbh bho na h-eileanan", thuirt e.

Tha an àireamh de charbadan is luchd-siubhail sìos 95% tarrsainn lìonra ChalMac fhad 's a tha an Lockdown air a bhith an sàs.