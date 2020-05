Rabhadh mu theintean monaidh

Image copyright other Image caption Bha teine monaidh mòr ann an Gleann Eilg an-uiridh.

Thug Seirbheis Smàlaidh na h-Alba rabhadh do dhaoine a tha am beachd a dhol gu àitean dùthchail, a bhith faicealach nach sgap teine bho stòbh-campachaidh, no BBQ.

Leis nach eil mòran uisge air a bhith againn thairis air an dà mhìos a chaidh seachad, tha an talamh tioram, agus mar sin furasta a chur na theine thuirt an Comanndair Sgìreil Bruce MacFhearchair.

"Dh'fhaodadh teintean monaidh uallach a chur air na seirbheisean-èiginn a tha mar thà a' cuideachadh ann a bhith a' dìon an t-sluaigh an aghaidh a' Choròna-bhìorais.

"Ged a tha sinn a' tuigsinn gum bi mòran dhaoine airson a bhith a-muigh anns an deagh shìde, tha sinn a' guidhe gum bi daoine faicealach nach tòisich iad teine monaidh.

Anns na beagan sheachdainean a chaidh seachad tha teintean monaidh mòra air a bhith ann Coille Ghall-Ghàidhealaibh, air taobh siar Shiorrachd Rois, beantann Chille Phàdraig faisg air Bruaich Chluaidh agus anns an Rubha ann an Leòdhas.

Thuirt am Comanndair MacFhearchair gu bheil e duilich smachd fhaighinn air teintean mòra agus an-uiridh gun robh sgiobaidhean smàlaidh an sàs ann an 2,000 teine den leithid, agus bha sin a thrì uimhir 's na bh' ann a' bhòn-uiridh.