Inbhir Nis

Dhearbh na Poilis gu bheil dithis dhaoine marbh an dèidh àimhreit aig taigh ann an Inbhir Nis an-raoir. Tha duine an grèim, 's tha poilis fhathast a' rannsachadh aig an làraich air Rathad Bhaile an Lòin, ann an sgìre Bhaile a' Chnuic. Bha cruinneachadh mòr de chàraichean poilis is carbadan eiridinn anns an sgìre an-raoir.

An Lockdown

Tha feadhainn de riaghailtean an Lockdown gan togail an-diugh air feadh Bhreatainn. Tha e ceadaichte a-niste ann an Alba do dhaoine à dà dhachaigh eadar-dhealaichte coinneachadh a-muigh, cho fad 's gum fuirich iad dà mheatar bho chèile. Bidh sin ceadaichte do bhuidhnean de shianar ann an Sasainn bho Dhiluain, agus bidh an aon seòrsa rud anns a' Chuimrigh an ath-sheachdain. Ach tha aon àite an Alba a tha a' tarraing mòran luchd-turais, Pàirce Nàiseanta Loch Laomainn agus nan Trosachan, a' fuireach dùinte an-dràsta.

Sgeama Fòrlaidh

Tha dùil ri fiosrachadh bhon t-Seansalair, Rishi Sunak, an-diugh, mun phlana fo an tig air companaidhean pàirt den phàigheadh a thoirt do luchd-obrach a th' air sgeama fòrlaidh an Riaghaltais. Tha dùil gun tig air companaidhean, a' tòiseachadh anns an Lùnastal, cur an còigeamh cuid ri pàigheadh an luchd-obrach.

NHS nan Eilean Siar

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' ceasnachadh carson nach eil NHS nan Eilean a' gabhail pàirt anns an sgeama a thòisich an Alba an-diugh fo am faigh a h-uile duine nas sine na còig bliadhna de dh'aois deuchainn ma tha comharran Covid-19 orra. Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil siostam deuchainn ionadail aca an-dràsta, 's gu bheil iad a' dèanamh an dìcheill an sgeama nàiseanta ùr, Deuchainn agus Dìon, a chur air bhonn anns na h-eileanan cho luath 's a ghabhas.

Renault

Thuirt a' chompanaidh chàraichean Fhrangach, Renault, gu bheil iad a' gearradh 15,000 cosnadh air feadh a t-Saoghail, agus iad a' toirt atharrachaidh mhòir air cruth na companaidh. Cha tuirt iad fhathast càite am bi na gearraidhean sin.