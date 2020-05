Riaghaltas ag obair còmhla ri NHS nan Eilean Siar

Tha an Riaghaltas air innse do Chomhairle nan Eilean Siar gu bheil iad ag obair còmhla ri NHS na sgìre airson siostam nàiseanta Dìon is Deuchainn fhaighinn gu dol anns na h-eileanan.

Thog a' Chomhairle dragh oidhche Ardaoin nuair a thàinig e am follais nach robh na h-Eileanan an Iar deiseil airson an siostam ùr a thòisich Diardaoin air feadh Alba, a chur an gnìomh.

"Tha sinn ag obair gus an comas a th' anns na h-Eileanan Siar air lorg fhaighinn air daoine a bha faisg air feadhainn air a bheil am bhìoras a leasachadh," thuirt an Riaghaltas.

"Tha seo a' gabhail a-steach eòlais ionadail, a thuilleadh air ar n-obair shiostamaich gus deuchainnean luath PCR a thoirt seachad.

Riatanach

"Tha e comasach a-niste an Alba 15,500 deuchainn san là a dhèanamh, 8,000 dhiubh sin air an NHS.

"Thuige seo bha sia cùisean dearbhte den ghalar anns na h-Eileanan Siar, agus 's e an aon bhòrd slàinte an Alba nach do chlàir bàs sam bith ri linn COVID-19.

"A dh'aindeoin sin tha sinn gu mòr airson's gum faigh an sgìre an aon chothrom air goireasan Deuchainn is Dìon 's a th' aig a h-uile pàirt eile de dh'Alba.

"Ghabh NHS nan Eilean Siar ceumannan gu h-ionadail gus deuchainnean a dhèanamh air feadhainn air a bheil comharran den bhìoras, agus tha siostaman aca an àite mar thà gus lorg fhaighinn air duine sam bith a bha faisg air daoine san deach a dhearbhadh.

"Tha sinn ag aithneachadh gu bheil e riatanach gum bi àireamh shusbainteach de dheuchainnean rim faighinn gu furasta, le toraidhean gan toirt seachad cho luath 's a ghabhas gus an soirbhich le Deuchainn is Dìon, agus tha sinn ag obair gus dèanamh cinnteach gum faigh na coimhearsnachdan nas iomallaiche againn cothrom orra sin."