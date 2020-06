Obair-lannsa àbhaisteach a' tilleadh

Image caption Ospadal an Ràthaig Mhòir

Thathas ag ullachadh airson obair-lannsa àbhaisteach a thòiseachadh a-rithist aig ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis.

Air feadh na dùthcha, chuireadh stad air obair-lannsa sam bith a bha san amharc - ach a-mhàin ann an èiginn - gus dèiligeadh ris an uallach a bha dùil a chuireadh an Coròna-bhìoras air ospadalan.

Ach le àireamhan a' bhìorais nas ìsle na bha dùil, tha NHS na Gàidhealtachd a-nis gus tòiseachadh a-rithist air obair-lannsa is eile, le clionaigean crìdhe air tòiseachadh mar thà ann an Gallaibh.