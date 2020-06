Togsain aig ìre àird air an Tràigh Mhòir

Image copyright Getty Images Image caption Tha srùbain na Tràghad Mòire ainmeil airson a bhith blasta agus pailt.

Tha Comhairle nan Eilean Siar air rabhadh a thoirt seachad gu bheil togsain aig ìre àird ann am maorach air an Tràigh Mhòir ann am Barraigh.

Tha a' Chomhairle air a bhith a' dèanamh deuchainn air a' mhaorach às leth Buidhne Inbhe Bìdh na h-Alba.

Tha iad ag ràdh gu bheil cunnart ann do shlàinte dhaoine ma dh'itheas iad maorach leithid srùbain, feusgain, eisirean no muasgain agus tha iad air sanasan a chur suas ann an diofar phàirtean den tràigh.

Tha a' Chomhairle air a bhith a' conaltradh ri gnothachasan ionadail a tha a' togail maoraich gu coimeirsealta airson stad a chur orra a bhith ga bhuain gus an tèid na h-ìrean de thogsain ìsleachadh.

Leanaidh deuchainnean air a' mhaorach agus thèid na sanasan rabhaidh a thoirt sìos aon uair 's gu bheil e sàbhailte.