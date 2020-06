Cuairt dheireanach Cupa na Camanachd 18/09/21

Dhearbh Comann na Camanachd gun tèid cuairt dheireannach Cupa na Camanachd 2021 a chluiche air an 18mh Sultaine aig an Dell ann an Ceann a' Ghiuthsaich.

Seo a' chiad uair bho 1999 a thèid a' chuairt dheireannach a chluiche sa bhaile.

Tha na ceudan thiocaidean airson a' gheama air an reic mar thà, agus an Comann a' comharrachadh 125 bliadhna bhon a thòisich an fharpais.

Chaidh a' chuairt dheireannach sin a chumail ann an Inbhir Nis sa Ghiblean 1886 le Ceann a' Ghiuthsaich a' dol an aghaidh Comhghal Ghlaschu.

Bha aig daoine ri tastan a phàigheadh 'son faighinn a-steach dhan phàirce aig Needlefield, agus bha 1,000 neach an làthair.

'S e Ceann a' Ghiuthsaich a rinn a' chùis 2 gu 0 air an là eachdraidheil sin agus fhuair iad fàilte mhòr nuair a thill iad dhachaigh le pìobairean a' feitheamh orra agus teintean mòra gan lasadh.

Airson farpais na h-ath-bhliadhna gheibhear barrachd fhiosrachaidh air làrach-lìn a' Chomainn.