Atharrachadh meidigeach am Muile 's Idhe

Gabhaidh seirbheisean slàinte ann am Muile agus an Eilean Idhe ceum mòr Dimàirt.

Tha trì seirbheisean GP ionadail a' dol còmhla fo sgèith Ionad Meidigeach Latharna, stèidhchte anns an Òban.

Tha trioblaid air a bhith ann a' tàladh agus a' cumail dhotairean anns na h-eileanan, agus tha dòchas gun toir an siostam ùr seo seirbheis nas èifeachdaiche dha na h-eileanaich.

Tha ionad meidigeach ann an Tobar Mhoire air a bhith ga ruith le luchd-locum airson faisg air còig bliadhna.

Nursaichean

"Air feadh Alba tha duilgheadasan mòra air a bhith ann a' fastadh dhaoine gu ionadan far nach eil ach aon dotair stèidhichte," thuirt an Dr Erik Jespersen.

"Mar sin, cho-dhùin Bòrd na Slàinte na trì seirbheisean a chur còmhla, agus fhuair sinne an cùmhnant airson na trì ionadan seo a ruith.

"Chan ann às an Òban a bhios sinn gan ruith - bidh sinn ann am Muile meadhanach tric," thuirt e.

A thuilleadh air na trì ionadan ann am Muile - an Tobar Mhoire, san t-Sàilean agus ann am Bun Easain anns an Ros - tha ionad ann an Eilean Idhe anns am bi dotair ag obair nuair a thadhlas iad air an eilean.

Mairidh na h-ionadan uile, ach bidh an dotair a tha stèidhichte san t-Sàilean - ann am meadhan an eilein - a' gluasad airson a bhith ag obair a-mach às an ospadal choimhearsnachd ann an Creag an Iubhair.

Thathas an dòchas gum fàg an t-atharrachadh gum bi e nas fhasa seirbheisean a tha rim faighinn anns an Òban an-dràsta fhaighinn cuideachd ann am Muile.

"Fear de na rudan a tha a' tachairt air a' chiad sheachdain seo, 's e gun cuirear stòran-dàta euslainteach nan trì ionadan ri chèile," thuirt an Dr Jespersen.

Oileanaich Mheidigeach

"Bheir sin taghadh a bharrachd do dhaoine a thaobh cò an dotair a bhios iad a' faicinn.

"Thèid againn air cùram a cho-òrdanachadh, leithid na nursaichean againn airson tinneas an t-siucair san Òban a bhith a' tighinn a-nall a chuideachadh na nursaichean san eilean.

"Tha mi an dòchas gum fuirich dotairean-teaghlaich an seo airson ùine, gus am bi leantainneachd ann.

"Ach 's e an dòigh sa bheil dùil againn gum bi iad ag obair, 's e a bhith a' dol eadar nan ionadan, gus an cuir iad eòlas air na h-euslaintich uile.

Bidh oileanaich mheidigeach a' trèanadh leis an ionad anns an Òban, agus tha dòchas ann gum faigh iad air trèanadh a dhèanamh ann am Muile cuideachd, 's gun cuidich sin ann a bhith a' tàladh dhotairean làn-ùine dhan eilean.