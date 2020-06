Fear air nochdadh sa chùrt fo chasaid muirt

Image copyright Police Scotland Image caption Chaidh Gary MacAoidh agus Dwayne Mac an Lèigh a mhurt Diardaoin seo chaidh ann an Inbhir Nis.

Nochd fireannach gu prìobhaideach aig Cùirt an t-Siorraim ann an Inbhir Nis Diluain, agus e fo chasaid gun do mhuirt e dithis fhireannach sa bhaile Diardaoin a chaidh.

Tha David Sinders, aois 23, a bhuineas do Latbhia bho thùs, cuideachd fo chasaid gun do dh'fheuch e ri boireannach a mhurt.

Cha do rinn e tagradh sam bith, chaidh a chumail an grèim, agus thèid measadh a dhèanamh air le lìghichean inntinne.