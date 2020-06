Rabhadh mu astair-shòisealta sna h-Eileanan

Thàinig rabhadh bho chomhairliche às an Rubha ann an Leòdhas gur e call a thig às mura cum daoine ris na riaghailtean a thaobh astair-shòisealta.

Tha aithrisean ann air buidhnean de dhaoine a' cruinneachadh còmhla ann an Leòdhas air an deireadh-sheachdain, mar a thachair ann an sgìrean eile.

Thuirt Norrie Dòmhnallach gu bheil e a' tuigsinn carson a bhiodh daoine ag iarraidh coinneachadh, ach gum feum muinntir nan eilean gu h-àraid a bhith air am faiceall.

"Chan eil cùis air a bhith againn bho chionn sia seachdainnean, 's bhiodh e furasta gu leòr a' fàs beagan coma-co-dhiù," thuirt Mgr Dòmhnallach.

"Às dèidh an deireadh-sheachdain a bh' againn cuideachd leis an t-sìde mhath.

"Chaidh sinne bho sholas dearg gu solas uaine cha mhòr Dihaoine a chaidh - agus tha sin cunnartach.

"Tha tòrr dhaoine a' smaoineachadh an-dràsta nach eil còir eagal a bhith orra, agus mar sin leigidh sinn sìos ar gàrd, agus tha sin gu bhith cunnartach.

"Bidh mise a' dràibheadh tacsaidh ann an Steòrnabhagh, 's mi ag obair air an oidhche a' chuid as motha den tìde.

"Oidhche Haoine 's Oidhche Shathairne, daoine a' coiseachd nan sràidean ann am buidhnean mòra gu 03:00m 's mar sin.

"Gu h-àraid daoine a' dol gu àiteachan bòidheach, shìos anns an Rubha cuideachd, air Cidhe Phabail. Tha tòrr dhaoine air mullach Chidhe Phabail, tha iad a' leum dhan mhuir, 's tha sin nàdarrach gu leòr ann an sìde mhath.

"Ach bha an t-uabhas de dhaoine shìos an sin. Tha mi a' creidsinn gun robh barrachd na 20 càr san raon-parcaidh air mullach a' chidhe.

"'S bha daoine cho faisg air a chèile cuideachd," thuirt e.

'S e na riaghailtean a tha a-niste an sàs an Alba, gum faod daoine a dà dhachaigh a-mhàin coinneachadh a-muigh aon turas san là, fhad 's nach eil còrr air ochdnar sa bhuidhinn, agus bu chòir cumail 2m bho chèile.