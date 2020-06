Cuarantain

Tha àrd-oifigeach Phort-Adhair Heathrow ag ràdh gun dèan na riaghailtean cuarantain air luchd-siubhail a thig a Bhreatainn cron air a' ghnìomhachas. Tha an Riaghaltas a' foillseachadh nam planaichean sin feasgar, ach tha John Holland-Kaye ag ràdh gum feum an Riaghaltas coimhead air dòighean eile air siubhal fhàgail fosgailte eadar dùthchannan anns nach eil an Coròna-bhìoras na chunnart mòr. Agus thuirt e gu bheil mòran roinnean eile den eaconomaidh a' crochadh air gnìomhachas an luchd-siubhail.

Srataidsidh

Thuirt Sir Keir Starmer gum feum Boris Johnson grèim a ghabhail air air srataidsidh Coròna-bhìorais an Riaghaltais. Thuirt Ceannard nan Làbarach gu bheil e follaiseach nach eil earbsa aig a' mhòr-shluagh anns an dòigh sa bheil an Riaghaltas ga làimhseachadh, agus thuirt e nach eil sealladh aca air slighe air adhart.

Alba

Thèid srataidsidh a' Choròna-bhìorais aig Riaghaltas na h-Alba a cheasnachadh aig Holyrood an-diugh. Bidh am fiosrachadh as ùire aig a' Phrìomh Mhinistear Nicola Sturgeon, agus às dèidh sin tha dùil gun tèid a ceasnachadh mu shiostam deuchainn a' bhìorais agus air na thachair anns na dachannan cùraim.

Na Stàitean Aonaichte

Bha an ochdamh oidhche de dh'àimhreit anns na Stàitean Aonaichte, far a bheil daoine a-muigh air na sràidean a' togail fianais mu bhàs an duine dhuibh George Floyd ann an làmhan nam Poileas. Ach tha aithrisean ann nach robh uimhir de dh'fhòirneart ann am bailtean anns an deach curfew nas tràithe a stèidheachadh.

Hong Kong

Thuirt Boris Johnson gun atharraich an Riaghaltas laghan in-imreachd airson cothrom a thoirt do mhòran de mhuinntir Hong Kong tighinn a dh'fhuireach ann am Breatainn ma 's e agus gun cuir Sìona laghan tèarainteachd ùra an sàs anns an sgìre. Thuirt am Prìomhaire nach eil roghainn aig Breatainn ach dìon a chur air ceanglaichean ri Hong Kong.