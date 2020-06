Rabadh mu bhith a' cumail astair-shòisealta

Thug comhairlaiche anns an Rubha rabhadh seachad agus e ag ràdh gum faod call a bhith ann mura h-èisd daoine ris a' chomhairle mu bhith a' cumail astair-shòisealta.

Tha aithrisean ann gun robh buidhnean de dhaoine a' tighinn cruinn còmhla ann an Leòdhas air an deireadh sheachdainn, mar a thachair ann an sgirean eile.

Tha sgioba nam maor-cladaich cuideachd air rabhadh a thoirt seachad mu na cunnartan a tha an cois a bhith leum far chidhichean.

Seo Dòmhnall MacLaomainn.