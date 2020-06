Image copyright NTS Image caption 'S ann à dùthaich nam Basgach a bha Magdalena

Tha luaidh ga dhèanamh air Magda Sagarzazu, tasglannaiche a bha ag obair aig Taigh Chanaigh còmhla ri Iain Latharna Caimbeul is Mairead Fay Sheathach.

'S ann à Dùthaich nam Basgach a bha Magda ach bha dlùth-cheangal aice ri Canaigh bho bha i na nighean òg 's i a' tighinn ann air saor-laithean còmhla ri a h-athair Saturnino, a bha na dheagh charaid do dh'Iain Latharna Caimbeul.

Mar inbheach bhiodh i a' tighinn a Chanaigh airson mìosan 'son obair a dhèanamh còmhla ri Iain Latharna Caimbeul a' cruinneachdh agus a' clàradh òrain, bàrdachd, beul-aithris is eile bho dhualchas nan Gàidheal.

Caraid

Bha e follaiseach gun robh ùidh mhòr aig Magda anns an obair agus tha an cruinneachadh, le còrr is 9,000 dealbh, 1,500 clàraidhean de dh'òrain is sgeulachdan Gàidhlig bho na 1930an agus 1940an, agus iomadach rud eile air fhaicinn mar rud cho prìseil is luachmhor, nach fhaicear an àite sam bith eile air an t-saoghal.

Mar a thuirt i fhèin, tha sgeulachd air cùlaibh a h-uile sian anns an taigh bho na botail uisge-bheatha bhon SS Politician, chun a' phiana a bhiodh Mairead a' cluich.

Chan e dìreach neach-tasglainn a bh'innte dhan an dithis, ach caraid air leth, agus nuair a dh'eug Iain Latharna Caimbeul ann an 1996, ghluais Magda a dh'fhuireach còmhla ri Mairead Fay Sheathach ann an Taigh Chanaigh, mar chompanach agus neach-taic.

Blàth

Às dèidh bàs Mhairead ann an 2004 aig aois 101, dh'fhuirich Magda an Taigh Chanaigh a' cumail sùil air an tasglann dha Urras Nàiseanta na h-Alba.

Chuir mòran a thadhail air Taigh Chanaigh eòlas air Magda agus tha iad a' dèanamh luaidh air boireannach a bha blàth agus dealasach.

Bhàsaich i Diciadain ann an Dùthaich nam Basgach le a teaghlach timcheall oirre.