Deuchainn agus Dìon a-nis beò sna h-Eileanan an Iar

Dh'innis NHS nan Eilean Siar gu bheil an siostam nàiseanta Deuchainn agus Dìon, a tha ag amas air smachd a chumail air a' choròna-bhìoras, a-nis beò anns an sgìre.

Thog Comhairle nan Eilean Siar dragh nuair a thàinig e am follais nach robh na h-Eileanan deiseil airson an t-siostam nàiseanta a thòisich an t-seachdain sa chaidh.

Bidh e niste comasach do mhuinntir nan Eilean Siar air an tig comharran Covid-19, agus a tha nas sine na coig bliadhna a dh'aois, deuchainn a bhucadh tro àireamh fòn air neo foirm air-loidhne.

'S urrainn dhaibh fònadh gu 01851 601 151 eadar 9m agus 5.30f, Diluain gu Dihaoine, le inneal freagairt ga chleachdadh taobh a muigh nan uairean sin.

Tha foirm cuideachd ri fhaotainn air loidhne air an làrach-lìn https://www.coronavirus.wi.nhs.scot/?page_id=2195 neo le bhith a' tadhal air NHS Inform.