Cùmhnant 'son tuath gaoithe sa Chuan a Tuath a' dol gu UAE

Fhuair gàraidhean iarainn na h-Alba briseadh-dùil an dèidh dha a bhith air a dhearbhadh gur e companaidh às na h-Emireatan Aonaichte Arabach (UAE) a fhuair a' chiad chùmhnant mòr airson Tuath Gaoithe Seagreen sa Chuan a Tuath.

Chaidh an cùmhnant gu a' chompanaidh Lamprell, a rinn call de suas ri £300m not sa trì bliadhna mu dheireadh.

Thuirt an t-aonadh an GMB gur e cùis nàire a bh' ann agus nach robh guth air obair do ghàraidhean Bifab ann am Fìobha agus Steòrnabhagh.

Tha sgeama tuath gaoithe Seagreen gu bhith stèidhichte mu 17 mìle far chosta Mhon Ròis agus tha e le Cumhnachd na h-Alba sa Chean a Deas (SSE) agus a' chompanaidh Fhrangach, Total.

Call mòr

An t-seachdainn sa chaidh fhuair companaidh eile, cuideachd stèidhichte sa UAE, Eversendai Corporation, cùmhnant airson fo-stèisean cumhachd aig muir airson an tuath gaoithe.

A-nis tha Lamprell air an cumhnant 'son 30 de na 114 seacaidean stàlainn fhaighinn.

Thug na h-aonaidhean rabhadh seachad an t-seachdainn sa chaidh nach tigeadh càil dhen obair a dh'Alba, agus nach robh coltas ann gum faigheadh Bifab fiù 's an cùmhnant airson còig seacaidean stàlainn a chaidh a leth ghealltainn dhaibh.

Thuirt neach-labhairt bhon GMB gum faigheadh Lamprell, companaidh a tha a' dèanamh call mòr ach a tha a' faighinn taic airgid stàite, na mìltean obraichean a bha còir a dhol gu Fìobha neo Steòrnabhagh.