Gràin-cinnidh

Thuirt Runaire a' Cheartais, Humza Yousaf, gum bu chòir do dh'ùghdarrasan ionadail na h-Alba a bhith deònach bruidhinn mu thoirt a-nuas carraighean cuimhne no ainmeanan sràide atharrachadh. Bha e a' bruidhinn an dèidh do luchd-iomairt an aghaidh gràin-cinnidh ann am Bristol iomhaigh a leagail de dh'fhear a rinn beartas à trailleachd anns an t-seachdamh linn deug. Tha am buidheann Show Racism the Red Card ag ràdh gu bheil sràidean ann an Glaschu agus ann am bailtean eile ann an Alba, air an ainmeachadh air gnìomhachas 's eachdraidh co-cheangailte ri trailleachd agus gum bu chòir an atharrachadh.

Cuarantain

Thàinig riaghailtean ùra gu bith an-diugh a' ciallachadh gu feum a mhòr chuid a thig a-staigh dhan Rìoghachd Aonaichte a dhol gu cuarantain 'son cola-deug. Tha British Airways am measg nan companaidhean adhair a tha a' gearain mu na riaghailtean ùra agus a tha am measg na tha a' dol gu lagh.

Eirinn a Tuath

Tha an lockdown ann an Èirinn a Tuath a' togail beagan eile an-diugh le àiteachan a tha tha a' reic chàraichean agus bùithtean a tha a' reic innealan dealain a' fosgladh agus tha cead aig bainnsean agus seirbheisean pòsaidh catharra a dhol air adhart, le riaghailtean an sàs.

New Zealand

Tha còrr 's cola-deug ann bho bha cùis ùr de Chovid-19 ann an New Zealand agus dh'inns am Prìomhaire, Jacinda Ardern, gu bheil i a' togail tuilleadh de riaghailtean an lockdown. Chan eil casg a-niste air co mheud duine a bhios a' cruinneachadh anns an aon àite.

Seirbheis fhiaclaireach

Gheibh muinntir Leòdhais agus na Hearadh seirbheis fhiaclaireachd ann an èiginn a-rithist bhon diugh. Cha robhas a' dèiligeadh 'son beagan sheachdainnean ach ri fìor èiginn, ach bhon diugh tha seirbheisean ri'm faotainn aig Ionad Fiaclaireachd nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh.

Fàs

Tha companaidhean Albannach ag ràdh gun do rinn iad beagan adhartais san Ògmhìos an coimeas ris a' mhìos as miosa a-riamh a chaidh a chlàradh sa Chèitean. Ach a rèir an sgrùdaidh mhìosail do Bhanca Rìoghail na h-Alba bha fàs ann an Alba san Ògmhìos air dheireadh air sgìre 's am bith eile 'san Rìoghachd Aonaichte.

Cùmhnant Gaoithe

Thuirt an t-aonadh GMB gur e cùis-nàire a th' ann nach eil gàraidhean Bifab ann am Fìobha agus ann an Steòrnabhagh a' faighinn obair bho thuath gaoithe Seagreen sa Chuan a Tuath. Tha e air tighinn am follais gur ann do chompanaidh as na Emireatan Aonaichte Arabach a thug SSE agus Total a' chiad chùmhnant mhòr 'son deich thar fhichead seacaid stàlainn.

Teine

Tha luchd-smàlaidh fhathast an làthair aig teine mòr air blàr gnìomhachais ann an Dun Dè. Thòisich an teine aig Raon Gnìomhachais Baldovie feasgar an-dè. Tha rathaidean dùinte agus dh'iarr poilis air daoine an sgìre a sheachnadh. Tha e coltach nach deach duine a ghoirteachadh.