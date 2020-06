Cùirt 'bhiortail' an Inbhir Nis 'son a' chiad uair

Image copyright Scottish Courts and Tribunals

Chumar cùirt eucoir 'bhiortail' ann an Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis airson a' chiad uair Dimàirt.

Bha a' chùis mu choinneamh siorraidh seach diùraidh.

Seo a' chiad uair a chaidh cùis eucoir a chumail ann an Alba far an deach teicneòlas bhideo a chleachdadh airson 's nach fheumadh an luchd-lagh, an siorraidh, luchd-fianais agus an fheadhainn a bha fo chasaid a bhith san aon chùirt comhla.

Bha a' chùis sa ann an Inbhir Nis co-cheangailte ri casaid dhrogaichean bhon uiridh.

Sgeama pìolait

Chaidh an teicneòlas a chur an sàs airson 's gun urrainn do chùisean a dhol air adhart tro straing a' Choròna-bhìorais.

Aig toiseach na cùis lagh dhearbh an siorraidh gum b'urrainn dhan a h-uile duine na daoine eile fhaicinn air na sgrionaichean coimpiutair aca.

Tha seo mar phàirt de sgeama pìleat a thathas a' dèanamh ann an Inbhir Nis agus Obair Dheathain.

Tha dùil gun tèid an teicneòlas seo a chleachdadh 'son a' chiad uair ann an cùis san Àrd-chùirt mu choinneamh diùraidh an ath-mhìos.