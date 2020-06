Cùis Chovid-19 eile sna h-Eileanan Siar

Image caption Bòrd Slàinte nan Eilean Siar

Chaidh an seachdamh cùis de Chovid-19 a dhearbhadh anns na h-Eileanan Siar.

Dh’innis Bòrd Slàinte nan Eilean Siar gun d’fhuair iad fios bhon t-siostam nàiseanta gu bheil am bhìoras air cuideigin ann an Leòdhas.

Seo a' chiad chùis de Chovid-19 a th'air nochdadh anns na h-Eileanan Siar bho chionn dà mhìos.

Gu ruige seo, bha dearbhadh air tighinn gun robh am bhìoras air a bhith air sianar san sgìre.

Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil an neach, air an deach am bhìoras a dhearbhadh, gan cumail fhèin fa-leth aig an taigh ann an Leòdhas, 's gu bheileas a' cur fios air daoine a bha faisg orra bho chionn ghoirid fon sgeama naiseanta Deuchainn is Dìon, a tha ag amas air smachd a chumail air a' Choròna-bhìoras.

Thàinig fios bhon Bhòrd Slainte air an deireadh-sheachdain a chaidh gum faigheadh daoine air an tig comharran de Chovid-19, agus a tha nas sine na còig bliadhna de dh'aois, air deuchainn a bhucadh tron àireamh fòn 01851 702997 air no foirm air an làraich-lìn aca.