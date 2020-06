Centrica

Tha Centrica, am buidheann dham buin British Gas, a' gearradh 5,000 cosnadh. 'S ann am measg mhanaidasearan tha e coltach a bhios mun dàrna leth de na gearraidhean. Thuirt ceannard ùr Centrica, Chris O'Shea, gum feum iad airgead a shàbhaladh airson a' chompanaidh a ghlèidheadh.

McDonald Hotels

Dh'fhaodadh cho mòr ri 1,800 cosnadh falbh aig sreath thaighean-òsta McDonald Hotels. Ged a tha a' mhòr-chuid den luchd-obrach air fòrladh an-dràsta thuirt a' chompnaidh nach seas iad ris an t-suidheachadh a th' ann gun ghearraidhean a dhèanamh. Tha 31 de thaighean-òsta aig a' bhuidhinn agus 11 dhiubh sin ann an Alba.

Àireamh R an Alba

Bidh fiosrachadh aig Riaghaltas na h-Alba an-diugh air an àireimh R a tha a' tomhas dè an ìre aig a bheil an Coròna-bhìoras a' sgapadh. An t-seachdainn 's a chaidh bha sin aig 0.7. Tha dad os cionn a h-aon a' ciallachadh gu bheil am bhìoras fhathast a' sgapadh seach a' crìonadh.

Astarachadh sòisealta

Thuirt na Làbaraich gur ann stèidhichte air comhairle shaidheansail agus nach ann air cudrom bho bheingidhean-cùil nan Tòraidhean a dh'fheumas co-dhùnadh air gearradh an astair shòisealta ann an Sasainn bho dhà mheatair. Tha feadhainn de na buill Thòraidheach ag ràdh gum fulaing an eaconomaidh nas miosa buileach mura tèid an t-astar a ghearradh gu aon mheatair. Thuirt an riaghaltas gun tèid fhàgail aig dà mheatair an-dràsta ach gu bheil iad a' cumail sùil air an t-suidheachadh fad na h-ùine.

Covid19 sna h-Eileanan Siar

Thuirt NHS nan Eilean Siar gu bheil iad gu math cinnteach nach eil am bhìoras a' sgapadh sa choimhearsnachd ged a chaidh an seachdamh cùis sna h-eileanan a dhearbhadh aig toiseach na seachdainn seo ann an Leòdhas. Sin a' chiad chùis ann am faisg air dà mhìos sna h-eileanan. Thuirt Àrd-Oifigeach NHS nan Eilean Siar, Gordan Jamieson, gun cùm iad smachd air cùisean leis an t-siostam nàiseanta, Deuchainn agus Dìon.