Crìonadh

Tha am Pàrtaidh Làbarach ag ràdh gum feum Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte sgeamaichean taic a chumail airson ùine fhathast ris na gnìomhachasan as miosa a dh'fhulaing le buaidh a' Choròna-bhìorais. Tha am fiosrachadh as ùire bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun robh crìonadh còrr 's an còigeamh cuid san eaconomaidh sa Ghiblean, an clàradh mìosail as miosa a-riamh. Thuirt an ONS gun tàinig crìonadh air cha mhòr a h-uile roinn agus gu robh e cha mhòr deich tursan nas miosa na thachair a-riamh roimhe.

Eirinn a Tuath

Tha bùthainnean air an àrd shràid agus ionadan bhùthainnean a' fosgladh a-rithist ann an Èirinn a Tuath an-diugh, a' chiad dhùthaich san Rìoghachd Aonaichte anns a bheil sin a' tachairt agus riaghailtean a' Choròna-bhìorais gan togail. Bidh bùthainnean nach eil fìor dheatamach a' fosgladh ann an Sasainn Diluain, ach chan eil guth air an leithid fhathast ann an Alba no anns a' Chuimrigh.

Dìon ìomhaighean

Chaidh bùird a chur mu ìomhaighean agus carraighean-cuimhne ann an Lunnainn 'son dìon a chur orra le dùil ri tuilleadh chaismeachdan an aghaidh gràin-cinnidh sa bhaile. Chaidh feansachan a chur mu ìomhaigh Sir Winston Churchill ann an Ceàrnan na Pàrlamaid agus an Cenotaph ann an Whitehall.

Eucoir gràin

Bha 4% nas motha de dh'eucoir gràin ann an Alba air a' bhliadhna dhan Mhàrt, ach a dh'aindeoin sin tha Oifis a' Chrùin ag ràdh nach robh ach aon bhliadhna eile far an robh àireamh nas motha bho thòisich clàradh ann an 2003. Bha eucoir an aghaidh gnè suas 24% ach thuirt Oifis a' Chrùin gu bheil sin a rèir na tha air a bhith a' tachairt bho dh'atharraich an lagh sin bho chionn deich bliadhna.

Obair-togail eileanach

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gun tòisich obair ciùird air pròiseactan-togail mòra san sgìre mean air mhean a dh'aithghearr, mar a tha a' tachairt air feadh na h-Alba. Tha Riaghaltas na h-Alba riaraichte leis an ullachadh a rinn companaidhean airson dèanamh cinnteach gum bi luchd-obrach sàbhailte agus a' cumail ri riaghailtean a' Choròna-bhìorais.

Tuathan-gaoithe

Tha Urras Oighreachd Chàrlabhaigh ag iarraidh bruidhinn ri Oighreachd a' Chrùin agus ri Riaghaltas na h-Alba mu phlanaichean 'son tuathan gaoithe ùr aig muir. 'S ann a-mach bho thaobh siar Leòdhais a tha fear de na seachd làraich deug a chaidh a chomharrachadh 'son leasachadh ach tha dragh air muinntir na sgìre nach deach am beachd iarraidh agus gum faodadh iad call a-mach air buannachd sam bith a thigeadh às.

St Valery

Bha cuimhneachan ann am mòran àiteachan air feadh Alba aig deich uairean sa mhadainn an-diugh air ceithir fichead bliadhna, dhan latha, bho thàinig air feachd am 51st Highland Division gèilleadh an dèidh a bhith glaicte aig na Gearmailtich aig St Valery san Fhraing. Chuir corr is deich mìle dhiubh seachd an còrr den chogadh mar phrìosanaich.