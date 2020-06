"Tha mi ag iarraidh dhachaidh"

Tha dùil gun cluinn Comhairle nan Eilean Siar a dh'aithghearr mu am faod teaghlaichean siubhal eadar na h-eileanan airson coimhead air a chèile.

An-dràsta, chan eil CalMac a' leigeil le daoine siubhal air na h-aiseagan ach airson adhbharan riatanach.

Dhearbh Cathraiche na Còmhdhail aig a' chomhairle, Ùisdean Robasdan, gu bheil iad air a bhith a' còmhradh le Còmhdhail na h-Alba agus CalMac mu cho comasach is a bhiodh e na riaghailtean a lagachadh gu ìre air seirbhisean eadar na h-eileanan.

"Tha mi a' smaoineachadh gur e iarrtas reusanta a th'ann leis gu bheil àireamh R anns na h-Eileanan aig neoni," thuirt Mgr Robasdan.

Dhachaidh

Thuirt Lisa Reid, a bhoinneas do dh'Uibhist ach a tha a' fuireach agus ag obair ann an Steòrnabhagh, gu bheil i a' cur taic ris an t-iarrtas.

"The e air a bhith gu math duilich chionn tha mise gu math eòlach air a bhith a' dol dhachaigh, gu h-àraidh aig an àm seo dhen bhliadhna a h-uile dàrna deireadh-sheachdain.

"Nuair a chuala sinn aig deireadh a' Mhàirt gun robh sinn a' dol ann an lockdown bha mi a' smaointinn cha bhith sinn cho fada sin.

"Ach tha sinn a-nis meadhan an Ògmhios agus tha làithean doirbh air a bhith ann.

"Tha mi a' bruidhinn ri mo phàrantan 's mo charaidean a h-uile là ach chan e an aon rud a th'ann.

"Tha mi ag obair bhon taigh agus bha sin doirbh an toiseach, a' tòiseachadh an seòrsa obair ùr sin.

"Tha e beagan nas fheàrr a-nis fhad 's a tha na seachdainean a' dol air adhart ach tha mi fhathast ag iarraidh dhachaigh," thuirt i.