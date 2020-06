A’ cuimhneachadh St Valery

Tha ceithir fichead bliadhna ann an-diugh bhon a ghèill an 51st Highland Division ann an St Valery san Fhraing.

Bha iad air bhith glaicte an sin còrr is seachdainn, air am fàgail a' strì ris na Gearmailtich, fhad's a bha ceudan mhìltean eile gan togail gu sàbhailteachd bho chladach Dhunkirk.

Chaidh còrr is deich mìle saighdear a' chuir an grèim, agus chuir a chuid as motha dhiubh sin an còrr dhen Dàrna Cogadh seachad nam prìosanaich 'sa Pholainnn.