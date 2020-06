Obair air dà làraich san Eilean Sgitheanach a' tòiseachadh às ùr

Image caption Bidh ceum-coise ùr suas gu ruige Bodach an Stòir

Gabhaidh obair tòiseachadh a-rithist air dà làraich turasachd san Eilean Sgitheanach leis gu bheil bacaidhean a' Choròna-bhìorais gan togail beag air bheag.

Tha an obair air taighean-beaga aig raon-parcaidh Ghlumagan nan Sìthichean ann an Gleann Breatail air tòiseachadh mar-thà.

Tòisichidh an obair leasachaidh air 600 meatair den cheum-choise aig Bodach an Stòir às ùr Diluain 22na den Ògmhios.

Tha an dà làraich air an stiùireadh le Urras Cothrom air a' Bhlàr a-muigh an Alba (Outdoor Access Trust for Scotland), OATS.

Tha a' bhuidheann ag obair còmhla ri Comann Talla Coimhearsnachd Mhinginis air pròiseact nan taighean-beaga ann an Gleann Breatail.

Thuirt Henrik Micski a tha os cionn na h-obrach às leth a' chomainn gun robh iad air an dòigh gun do thòisich i às ùr.

"Bha cruaidh-fheum ann airson nan goireasan ùra. Bidh e nas fheàrr dhan àrainneachd agus tha mi cinnteach gun cuir daoine fàilte air aon uair agus gun till luchd-tadhail."

Bidh na mìltean mòra dhaoine a' tighinn chun an Eilein Sgitheanaich a h-uile bliadhna agus bha na bh' ann dhiubh a' dìreadh gu Bodach an Stòir a' dèanamh cron air lusan agus an talamh.

Aon uair 's gu bheil e deiseil bidh an ceum ùr aig an làraich chliùitich nas sàbhailte dhan luchd-turais agus, leis gum bi slighe fhollaiseach dhaibh, cha dèan coiseachd na tha sin de dhaoine uimhir de chron air an àrainneachd

Thuirt fear de chomhairlichean an eilein, Iain Gòrdan, gun robh e air a dhòigh gu bheil an obair leasachaidh air tòiseachadh às ùr.

"Nì seo diofar mòr do luchd-tadhail agus do mhuinntir an àite fhèin gun luaidh air a bhith a' dìon na h-àrainneachd.

"Tha an obair co-bhanntachd air soirbheachadh glè mhath, agus air maoineachadh mòr fhaighinn, agus bidh sinn a' coimhead air an dòigh-obrach seo airson pròiseactan eile san àm ri teachd."