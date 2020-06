Cùmhnant Robasdain air a leudachadh gu 2023

Image copyright SNS

Dh'aontaich Iain Robasdan ri leudachadh dà bhliadhna air a' chùmhnant aige mar mhanaidsear air Caley Thistle Inbhir Nis.

Tha e a' ciallachadh gum bi Robasdan os cionn na sgioba suas gu deireadh seusan 2022/23.

Bha e na mhanaidsear an toiseach air ICT eadar 2002 agus 2004 nuair a stiùir e an cluba dhan Phrìomh Lìog airson a' chiad turas.

Thill e ann an 2017 agus thog an sgioba Cupa Dùbhlan na h-Alba sa chiad seusan aige air ais.

Amas

Bha ceangal ga dhèanamh eadar Robasdan agus an dreuchd aig Hearts far an robh e na chluicheadair agus manaidsear roimhe.

"Thill mi a dh'Inbhir Nis leis an amas faighinn air ais suas dhan Phrìomh Lìog," thuirt Robasdan.

"Tha fios agam gu bheil sinn a' gluasad nas fhaisge air a bhith a' coileanadh sin.

"Cumaidh mi orm a' dèanamh mo dhìchill airson an sgioba a thilleadh chun na h-ìre as àirde ann am ball-coise na h-Alba agus tha mi a' dèanamh fiughair ri faighinn na balaich air-ais air a' phàirce trèanaidh," thuirt e.

Chrìochnaich an sgioba san dàrna àite san Championship air an t-seusan 's a chaidh a chaidh a ghiorrachadh air sgàth a' Choròna-bhìorais, ach dh'fhaodadh gum bi iad fhathast sa phrìomh lìog.

Thathas a' faighneachd do chlubaichean an-dràsta an cuireadh iad taic ri Prìomh Lìog le 14 sgiobaidhean.