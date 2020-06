Obair-togail a' tilleadh air a' Ghàidhealtachd

Dh'innis Comhairle na Gàidhealtachd, an dèidh do Riaghaltas na h-Alba stiùireadh ùr fhoillseachadh, gun tòisich obair air pròiseactan togail thaighean-comhairle air a' Ghàidhealtachd.

Thuirt a' Chomhairle gu bheil luchd-cùmnaint an-dràsta a' toirt dhaibh phlanaichean mionaideach mu mar a dh'obraicheas iad gu sàbhailte, a' gabhail a-steach astarachaidh shòisealta.

Tòisichidh an obair mean air mhean, le slighean coiseachd gan comharrachadh air làraichean-togail, agus bidh aig luchd-obrach ri an làmhan a nighe gu cunbhalach.

Bidh seo aig pròiseactan aig Tòrr Bheathain, Sràid na h-Acadamaidh agus san t-Slag Bhuidhe an Inbhir Nis, aig Achadh an Todhair Uachdrach sa Ghearasdan, agus air Prìomh Shràid Inbhir Pheofharain.

"'S e naidheachd mhath dha-rìribh a tha seo, chan ann a-mhàin do na teaghlaichean a tha a' feitheamh air dachaigh ùir, ach cuideachd do ghnìomhachas an togail air a' Ghàidhealtachd 's na gnothachasan a tha a' crochadh air," thuirt Cathraiche Comataidh an Leaschaidh 's a' Bhun-structair aig a' Chomhairle, Trish Robasdan.

"'S e prìomhachas fhathast dhan Chomhairle an cothrom a thoirt do dhaoine air dachaighean aig àrd-ìre 's air prìs reusanta.

"Thairis air na seachdainnean a tha romhainn tòisichidh obair air barrachd làraichean air feadh na Gàidhealtachd gus còrr air 300 taigh-comhairle ùr a thogail," thuirt i.