Chaidh am fiolm 'Limbo' a rinneadh ann an Uibhist ann an 2018 a thaghadh mar aon dhe na Taghaidhean Oifigeal airson Fèis Eadar-nàiseanta Cannes 2020.

'S e seo an dàrna fhiolm aig an stiùiriche Ben Sharrack agus e a' toirt sùil air buidheann de dh'fhògarraich Sirianach a tha a' sireadh comraich an Alba.

Ged nach eil an Fhèis aig Cannes a' dol air adhart mar is àbhaist am bliadhna air sgàth buaidh a' Choròna-bhìorais, bidh fèis air-loidhne, Marché du Film, a' tòiseachadh air 22mh dhen Ògmhìos.

Dùbhlan

Tha Amir El-Masry a' cluich a charactar Omar anns an fhiolm agus còmhla ri caraidean, Farhad (Vikash Bhai), Wasef (Ola Orebiyi) agus Abedi (Kwabena Ansah) tha iad a' feuchain ri rudan ionnsachadh mu chultar Bhreatainn fhad 's a tha iad a' feitheamh fhreagairt bhon riaghaltas mu am bi e ceadaichte dhaibh fuireach.

Thuirt Scottish Screen gur e fiolm èibhinn agus tiamhaidh a th'ann.

"Tha e a' coimhead air diofar chultaran ann an dòigh gu math geur agus aig a cheart àm a' sealltainn na dùbhlain agus an dòchas a th' aig luchd-siridh chomraich" thuirt iad.

Chaidh Limbo fhiolmadh ann an Uibhist tro gheamhradh 2018 a' cleachdadh cleasaichean proifeiseanta, agus daoine à Uibhist cuideachd.

An aimsir

Thuirt an riochdaire, Irune Gurtubai, gun robh cruth na tìre an Uibhist a' cur ris an fhiolm ach gun robh an droch shìde na dhùbhlan dhaibh, gu h-àraidh na gèiltean.

"Bha amannan ann an Uibhist, bha e do-dhèanta sian a dhèanamh leis cho dona sa bha an aimsir, ach a-nise tha sinn a' faireachdain gun e rud luachmhor a bh' ann.

"Tha sinn moiteil a thaobh nan cleasaichean, a' chriutha agus an taic a fhuair sinn airson an fhiolm a dhèanamh," thuirt i.

Thug Scottish Screen £500,000 seachad airson comas a thoirt dhaibh am fiolmadh air fad a dhèanamh ann an Uibhist.