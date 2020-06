Nas lugha airgid ga chosg anns an Òban

'S e an t-Òban am baile Albannach a chunnaic an lùghdachadh is motha ann an cleachdadh chàirtean banca agus cairtean creideis bhon a chaidh am bhìoras ma sgaoil.

Tha àireamhan ùra a' sealltain ìsleachadh de 68% anns na chaidh a chosg le càirtean an comas ris an aon àm an-uiridh.

Aig a' cheart àm tha cuid de ghnìomhachasan an Òbain a' beachdachadh an fhiach dhaibh fosgladh am bliadhna seo idir.

Tha tuilleadh aig Andreas Wolff.