Fhuair an aimsir làmh an uachdair air Baile Ùr an t-Slèibh is Camanachd an Òbain air a' chiad oidhirp air cuairt dheireannach Chupa na Camanachd 2019.

Thàinig air na sgiobaidhean gèilleadh is iad co-ionnan 0-0.

Thill na sgiobaidhean dhan Àird an t-seachdain às dèidh sin is an turas seo cha robh ceist ann is am Baile Ùr cus ro làidir.